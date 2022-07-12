Париж, , 11:26 — REGNUM Цены на нефть останутся высокими. Об этом, как сообщает France info, заявил Оливье Гантуа, президент французского союза нефтяной промышленности.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цены на сырую нефть будут оставаться очень высокими», — заявил Оливье Гантуа, когда цены на бензин упали ниже планки в два евро.

Французский союз нефтяной промышленности работает с властями над подготовкой эмбарго, которое было введено 4 июня, чтобы организоваться, чтобы полностью прекратить поставки российской нефти.

«Хорошая новость заключается в том, что у нас не закончится нефть, поскольку нефть, которую мы импортируем из России, будь то сырая нефть или дизельное топливо, мы будем импортировать из Северной Америки, Ближнего Востока и Индии. Есть и другие источники снабжения, часть из которых уже реализована, что позволяет мне сказать, что перебоев с поставками не будет. Однако цены останутся высокими», — пояснил Оливье Гантуа.

«Если мы готовы покупать российскую нефть, мы платим гораздо меньше. Если нам не нужна российская нефть, мы платим немного больше», — добавил Оливье Гантуа.

С 1 апреля действует государственная скидка в размере 15 центов без учета налога и 18 центов с учетом налога для тех, кто платит НДС.