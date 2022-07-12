Париж, 12 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Цены на нефть останутся высокими. Об этом, как сообщает France info, заявил Оливье Гантуа, президент французского союза нефтяной промышленности.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Цены на сырую нефть будут оставаться очень высокими», — заявил Оливье Гантуа, когда цены на бензин упали ниже планки в два евро.

Французский союз нефтяной промышленности работает с властями над подготовкой эмбарго, которое было введено 4 июня, чтобы организоваться, чтобы полностью прекратить поставки российской нефти.

«Хорошая новость заключается в том, что у нас не закончится нефть, поскольку нефть, которую мы импортируем из России, будь то сырая нефть или дизельное топливо, мы будем импортировать из Северной Америки, Ближнего Востока и Индии. Есть и другие источники снабжения, часть из которых уже реализована, что позволяет мне сказать, что перебоев с поставками не будет. Однако цены останутся высокими», — пояснил Оливье Гантуа.

«Если мы готовы покупать российскую нефть, мы платим гораздо меньше. Если нам не нужна российская нефть, мы платим немного больше», — добавил Оливье Гантуа.

С 1 апреля действует государственная скидка в размере 15 центов без учета налога и 18 центов с учетом налога для тех, кто платит НДС.