Токио, 12 июля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Недавние опросы общественного мнения показывают, что японский народ постепенно отходит от послевоенного пацифизма, но поддержка общества недостаточно велика, чтобы власти смогли внести в конституцию поправки о военизации, сообщает 12 июля CNBC.

Petty Officer 2nd Class Markus Castaneda Флаг Сил самообороны Японии

Согласно статье 9 послевоенной конституции Японии, страна «на вечные времена отказывается от войны», а также от «применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров». Поэтому оборонные силы Японии могут только защищать страну.

Через несколько часов после окончания голосования на выборах в парламент премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил государственному СМИ NHK, что рассмотрит возможность разработки проекта поправок к конституции, которые могут быть вынесены на общенациональный референдум.

«В парламенте определенно есть большинство для того, чтобы продвинуть некоторые изменения в конституции», — заявил главный экономист исследовательско-аналитической компании Economist Intelligence Unit Саймон Бэптист 12 июля в интервью CNBC.

Общественная поддержка, «вероятно, пока еще не сложилась», считает он: «Мы должны увидеть какой-то диалог с общественностью и какой-то общенациональный процесс».

«Однако можно многого добиться, расширив определение самообороны, что и было сделано, — добавил Бэптист. — Абэ уже сделал многое для этого, и я думаю, что правительство будет продолжать это делать», используя конфликт на Украине как повод для расширения своих планов.