Ярославль, , 11:26 — REGNUM В Ярославской области бывший сотрудник СИЗО-1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области осуждён за получения взятки от заключённых. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Суд

Мужчина работал в должности младшего инспектора СИЗО-1.

«В период с октября 2019 года по июнь 2021 года получил лично от лица, освобожденного из СИЗО, взятку в виде денег за незаконные действия, в крупном размере, в общей сумме 822 тысячи 604 рубля и 5 копеек за незаконные действия, заключающиеся в проносе на территорию СИЗО-1 запрещенных предметов, а именно: средств мобильной связи и коммуникации либо комплектующих к ним, обеспечивающих их работу (мобильные телефоны, зарядные устройства, наушники), и передаче указанных запрещенных предметов лицам, содержащимся в СИЗО-1», — пояснил суд.

Свою вину экс-сотрудник СИЗО признал полностью и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 миллиона и 100 тысяч рублей, а также лишил права занимать должности в органах власти на 4 года. Решение в силу не вступило.