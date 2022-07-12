Ярославль, 12 июля 2022, 11:26 — REGNUM В Ярославской области бывший сотрудник СИЗО-1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области осуждён за получения взятки от заключённых. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
Мужчина работал в должности младшего инспектора СИЗО-1.
Свою вину экс-сотрудник СИЗО признал полностью и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 миллиона и 100 тысяч рублей, а также лишил права занимать должности в органах власти на 4 года. Решение в силу не вступило.