Махачкала, , 11:24 — REGNUM Власти Дагестана связывают развитие транспортной системы Дагестана с расширением внешнеэкономических связей регионов России со странами ближнего и дальнего зарубежья, что немаловажно в условиях антироссийских санкций Запада.

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Как отметил глава Дагестана Сергей Меликов, в этих целях запланированы такие ключевые задачи, как продолжение второго этапа реконструкции аэропорта «Махачкала», расширение федеральной дороги «Кавказ» со строительством объездов городов Хасавюрта, Дербента, Махачкалы, развитие Махачкалинского морского порта, а также строительство двух оптово-логистических центров, в которых можно будет разместить производства по переработке и предпродажной подготовке грузов и товаров.

Для улучшения транспортного сообщения с другими странами необходимо также рассмотреть вопрос реконструкции и расширения пунктов пропуска через госграницу, отмечается в сообщении пресс-службы главы Дагестана. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Дагестан провела встречу с главой региона Сергеем Меликовым, на которой отметила важность развития транспортной системы Дагестана для России и пообещала поддержку со стороны сенаторов.

«Дагестан всегда с точки зрения геополитического положения играл важную роль в жизни России. А сейчас — это и развитие транспортного коридора «Север — Юг», и возможности Каспия, и другие направления, создающие на сегодня дополнительный потенциал для развития региона», — отметила она.