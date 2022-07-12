Москва, 12 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Продавцы и покупатели жилья в РФ активизируются осенью 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«Выжидательная политика продавцов и покупателей понемногу меняется, часть предполагает альтернативные сделки, часть продавцов нашла новые варианты инвестирования. В итоге средняя стоимость вторичного жилья снизилась, но не столь значительно, как предполагали в марте–апреле 2022 года. При этом редкая сделка обходится без скидки, которая удовлетворяет интересы сторон. Плюс лето — период традиционного затишья на рынке городской недвижимости, что предполагает активизацию продавцов и покупателей жилья осенью», — сказал Цыганов.

По его словам, в случае снижения кредитных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России, стабилизацией экономики и приобретением уверенности в будущем спрос на жилье будет восстанавливаться и расти.

«Объективно в улучшении жилищных условий нуждаются многие, продолжают действовать миграционные тренды, и это формирует в России длительный фактор потенциального спроса на жилье, который реализуется, как только складываются хоть сколько-нибудь удобные условия», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ цены на вторичное жилье могут начать расти осенью 2022 года.