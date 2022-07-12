Петропавловск-Камчатский, 12 июля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Жители Камчатки пожаловались губернатору края Владимиру Солодову на проблему записи на приём в детскую стоматологию Петропавловска-Камчатского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в правительстве региона.

natadent.ru На приёме у детского стоматолога

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В детской стоматологии приём ведут шесть врачей. Каждый из них в день может принять от 12 до 25 человек в зависимости от объёма работы.

«На портале «Госуслуги» выдается шесть первичных талонов, а также шесть первичных талонов через окно регистратуры. Кроме того, талоны выдаются предварительно по телефону. Мы проверим работу детской стоматологии и далее будут приняты соответствующие решения», — рассказала врио министра здравоохранения Камчатки Лела Капанадзе.

Проблема нехватки талонов на приём в детскую стоматологию Петропавловска-Камчатского в летний период связана с отпусками врачей.

Владимир Солодов поручил разобраться в ситуации и в случае необходимости регулировать график отпусков врачей, чтобы это не отражалось на пациентах.

«Необходимо проработать вопрос и если есть необходимость, то мы будем корректировать график отпусков врачей или предпринимать другие меры. Это повторяющаяся ситуация и в летний период мы наблюдаем обострение очередей на прием к врачу-стоматологу. Мы не можем просто игнорировать это. Я прошу серьезно проанализировать данный вопрос», — поручил губернатор Камчатки.

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