Москва, , 11:21 — REGNUM Федерация шахмат России (ФШР) даёт высокие показатели, у неё много достижений. Такое мнение 12 июля высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Федерация даёт высокие показатели и создаёт для спортсменов хорошие условия. Много достижений. Надеемся, будет ещё больше! Ждём матч за корону!» — цитирует Пескова «РБК-Спорт».

Отметим, что на сайте ФШР Песков значится как председатель попечительского совета федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что исполнительный директор ФШР Марк Глуховский, выступивший против специальной военной операции России на Украине, переехал в Израиль, откуда продолжает управлять деятельностью ФШР.

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