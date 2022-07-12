Благовещенск, 12 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Благовещенске горожанин зарабатывал на проведении азартных игр, и ответит за это по закону. Обвинительное заключение в отношении него утверждено и будет передано в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Игровые автоматы

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В 2021 году мужчина установил в одном из помещении игровые автоматы и набрал штат сотрудников для работы. Клуб работал до тех пор, пока его не обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело возбуждено по статье 171.2 УК РФ («организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны»). Его будет рассматривать Благовещенский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 5,4 млн рублей заработали четыре жителя Благовещенска, организовав незаконный игорный бизнес. Обвинительное заключение с таким выводом передали в суд в апреле.