Посёлок Большое Голоустное, Иркутская область, 12 июля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. На Байкале в посёлке Большое Голоустное открыли новый ФАП, сообщает 12 июля телеграм — канал правительства Иркутской области.

Правительство Иркутской области В посёлке Большое Голоустное открыли новый ФАП

Ранее ФАП располагался в старом здании, построенном более 80 лет назад. В новом медучреждении оборудованы кабинеты для приёма пациентов, процедурный и прививочный кабинеты, аптечный пункт. В ФАПе можно сдать кровь для анализов, тест на ковид, ЭКГ.

«В этом году в Иркутском районе запланировано возвести пять ФАПов и четыре врачебные амбулатории. Всего в Иркутском районе работает 46 ФАПов», — отметила заместитель министра здравоохранения региона Галина Синькова.

Весной в Большое Голоустное распределили автомобиль, приобретённый по проекту модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области. Машину используют для доставки медицинского работника к пациенту и обратно, а также доставляют биоматериал на анализы.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутской области до конца 2022 года, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональному проекту модернизации первичного звена, для медучреждений региона будет приобретено 52 единицы оборудования, в том числе — операционные столы, эндоскопические стойки с набором инструментов для лапароскопических операций, аппараты ИВЛ и многое другое.

Также регион продолжает строить новые ФАПЫ. Они появляются там, где медицинская помощь на оказывалась вовсе.

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