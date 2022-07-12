Кумылженский район, Волгоградская область, 12 июля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Злостного должника по алиментам нашли в монастыре в Астрахани судебные приставы Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Astrakhan-musei Астрахань

Исполнительное производство находилось в Кумылженском районном отделении. Приставы инициировали розыск должника, сумма алиментов на несовершеннолетнего ребёнка которого достигла 1,6 млн рублей. Оказалось, что скрывался мужчина в Астрахани, в одном из монастырей он стал послушником и готовится принять монашество.

Волгоградские приставы передали материалы астраханским коллегам.