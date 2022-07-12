Орел, , 11:20 — REGNUM Около 40 деревьев повалил ураган в Орле вечером 11 июля, коммунальщики устраняют последствия непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Последствия урагана в Орле Пресс-служба администрации Орла

По предварительным данным, повалено около 40 деревьев, много сломанных веток, есть поваленные деревья на территории двух школ и трёх детских садов. У двух образовательных учреждений деформирована кровля.

Работы сотрудники МУП «Зеленстрой» вели всю ночь — они распиливали упавшие на проезжую часть деревья, убирали их с дороги. К устранению последствий урагана привлекались специалисты Главного управления МЧС России по Орловской области, АО «Орелоблэнерго», МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

До конца дня коммунальщики должны расчистить тротуары, полностью убрать все ветки и уже распиленные деревья поручено до конца недели.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода 11–12 июля прошлась также по соседним Рязанской и Калужской областям.