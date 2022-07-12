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«Военные преступления»
Журналиста Дудя* признали виновным в ЛГБТ-пропаганде
*Дудя — запрещённая в России организация
Москва,
12 июля 2022, 11:20 — REGNUM Российский журналист Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) признан судом в Москве виновным в ЛГБТ-пропаганде. Соответствующая информация 12 июля появилась на портале единого информационного пространства московских мировых судей.
Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)
Цитата из клипа «Беслан. Помни / вДудь» пользователя вДудь. youtube.com
Отмечается, что журналист был признан виновным по второй части статьи 6.21 кодекса об административных правонарушениях (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, совершенная с помощью СМИ или интернета).
При этом уточняется, что рассмотрение дела об этом было проведено 7 июля 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля глава профильного комитета Александр Хинштейн («Единая Россия») рассказал, что законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей комитет Госдумы по информполитике будет готов представить на открытое обсуждение осенью.
История вопроса
Пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации на Западе давно стала нормой. Она присутствует во всей толще общественной жизни: в школе, средствах массовой информации, даже армии. Работает широкая сеть общественных организаций, проповедующих привлекательность ЛГБТ. Вместе с тем, сторонники традиционных ценностей в западных странах подвергаются по меньшей мере осуждению, а иногда и давлению со стороны власти. В России пропаганда ЛГБТ запрещена на законодательном уровне, однако Россия плотно вписана в западные информационные системы, в связи с чем власти не всегда могут пресекать эту пропаганду.