* Дудя — запрещённая в России организация

Москва, 12 июля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Российский журналист Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) признан судом в Москве виновным в ЛГБТ-пропаганде. Соответствующая информация 12 июля появилась на портале единого информационного пространства московских мировых судей.

Цитата из клипа «Беслан. Помни / вДудь» пользователя вДудь. youtube.com Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)

Отмечается, что журналист был признан виновным по второй части статьи 6.21 кодекса об административных правонарушениях (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, совершенная с помощью СМИ или интернета).

При этом уточняется, что рассмотрение дела об этом было проведено 7 июля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля глава профильного комитета Александр Хинштейн («Единая Россия») рассказал, что законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей комитет Госдумы по информполитике будет готов представить на открытое обсуждение осенью.