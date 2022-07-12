Журналиста Дудя* признали виновным в ЛГБТ-пропаганде
Москва, 12 июля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Российский журналист Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) признан судом в Москве виновным в ЛГБТ-пропаганде. Соответствующая информация 12 июля появилась на портале единого информационного пространства московских мировых судей.
Отмечается, что журналист был признан виновным по второй части статьи 6.21 кодекса об административных правонарушениях (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, совершенная с помощью СМИ или интернета).
При этом уточняется, что рассмотрение дела об этом было проведено 7 июля 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля глава профильного комитета Александр Хинштейн («Единая Россия») рассказал, что законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей комитет Госдумы по информполитике будет готов представить на открытое обсуждение осенью.