Вашингтон, , 11:18 — REGNUM В США при испытании ракеты SpaceX произошел взрыв, сообщил американский предприниматель Илон Маск.

SpaceX Starship Spacex.com

«Да, на самом деле, не очень хорошо. Команда оценивает ущерб», — написал он в Twitter.

По его словам, проблема была характерна для теста запуска двигателя с вращением, поскольку «у двигателей Raptor сложная последовательность запуска».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск начал постить мемы, высмеивая угрозы Twitter подать на него в суд за отказ от сделки по поглощению ценой в $44 млрд.

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