Вашингтон, 12 июля 2022, 11:18 — REGNUM В США при испытании ракеты SpaceX произошел взрыв, сообщил американский предприниматель Илон Маск.
По его словам, проблема была характерна для теста запуска двигателя с вращением, поскольку «у двигателей Raptor сложная последовательность запуска».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск начал постить мемы, высмеивая угрозы Twitter подать на него в суд за отказ от сделки по поглощению ценой в $44 млрд.
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