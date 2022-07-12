Улан-Удэ, , 11:14 — REGNUM Правительство России увеличило финансирование реконструкции правобережных очистных сооружений в столице Бурятии Улан-Удэ. Дополнительно к 1,3 млрд рублей будет выделено 2,5 млрд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Селенга Владимир Бадмаев, ИА REGNUM

Из регионального бюджета софинансирование составит 78,2 млн рублей. Таким образом, общая сумма средств, которые потратят на реконструкцию объектов в 2022 году достигнет 3,9 млрд рублей.

По словам зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, в рамках модернизации здесь планируется построить станцию озонирования.

«Очистка сточных вод должна проводиться с учетом 83 Приказа Минприроды России, а он предусматривает сложный технологический процесс и большое количество оборудования. Модернизация правобережных очистных станет прорывом в решении экологических проблем Байкала», — отметил он.

Добавим, что после реконструкции мощность очистных составит 130 тыс. кубометров стоков в сутки.

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