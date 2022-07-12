Чебоксары, 12 июля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Чувашии около 40 детских площадок представляют опасность для игр и развлечений юных жителей республики. Особое опасение вызывает состояние игровых и спортивных комплексов в столице и Цивильске, сообщает ОНФ. При этом отмечается, что практически каждая игровая зона, осмотренная общественниками «Народного фронта», оказалась в той или иной мере опасной для детских игр.

Детская площадка

Так, в Цивильске игровое и спортивное оборудование на центральной городской площадке регулярно демонтируют для проведения на этой территории концертов и праздников, а затем возвращают на место, как правило, в незакрепленном виде. Причем утверждается, что в этом году вернулась часть оборудования. На обустройство центральной площади Цивильска было выделено 16 млн рублей из республиканского бюджета.

На площадке на улице 50 лет Октября в Чебоксарах почти каждый второй объект опасен для детей. «У каруселей сломаны сиденья и обнажились острые железные углы каркаса, цепи качелей остались без оплетки, и в них легко можно защемить пальцы, у баскетбольной площадки порвалось покрытие — можно зацепиться ногой во время игры и упасть», — говорится в сообщении ОНФ.

При этом отмечается, что эту площадку обустроили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. На тот момент благоустройство дворовой территории16 многоквартирных домов на улицах 50 лет Октября, Николаева и П. Лумумбы было самым масштабным в городе. Городскому бюджету оно обошлось в более 8,5 млн рублей.

Народный фронт в Чувашии направил обращение в районные администрации и органы прокуратуры с просьбой принять меры по незамедлительному устранению травмоопасных элементов и приведению детских площадок в нормативное состояние

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославле ОНФ выступило с инициативой убрать электросамокаты с Волжской набережной.

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