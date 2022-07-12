Джуно , США, , 14:58 — REGNUM Десятки мёртвых арктических крачек обнаружили в гнездовой колонии близ Джуно, штат Аляска в 2019 году. Три года спустя учёные подтвердили наличие мощного нейротоксина, вырабатываемого микроскопическими водорослями. Об этом сообщает пресс-центр Геологической службы США.

Птенец полярной крачки © И. Буравин. rus-arc.ru

Исследователи проанализировали образцы с этого участка и обнаружили повышенные концентрации сакситоксина в крачках и их добыче, что говорит о связи между вредоносным цветением водорослей и неожиданной гибелью морских птиц.

«Хотя вредное цветение водорослей не является чем-то новым для Аляски, их воздействие на дикую природу, похоже, усиливается. Мы только начинаем понимать, что это может означать для морских птиц и здоровья экосистем в целом», — сказала Кэролайн Ван Хемерт, биолог-исследователь дикой природы из Геологической службы США.

В сообщении отмечается, что вредное цветение водорослей, вырабатывающих сакситоксин, усиливается во многих местах по всему миру по мере повышения температуры океана. На Аляске, где последствия изменения климата особенно заметны, с 2015 года ежегодно происходят необычные случаи гибели морских птиц.

Благодаря этому новому исследованию ученые могут лучше понять воздействие вредного цветения водорослей на экосистему и будущие угрозы для морских птиц и морской фауны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство энергетики США заявило о выделении $14 млн на 22 проекта по улучшению прогнозов изменения климата. Средства будут распределены по 18 университетам в 11 штатах США и в Канаде.

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