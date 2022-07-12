Кабул, , 11:13 — REGNUM За последние дни в Якавланге в афганской провинции Бамиан была распределена помощь 3800 лицам, перемещенных из Балхаба. Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Раздача помощи вынужденным переселенцам в Афганистане af. shafaqna

По сообщению информационного агентства «Шафакна», эта помощь включает палатки, предметы домашнего обихода и одеяла. Всемирная продовольственная программа также распределяла продовольственную помощь перемещённым лицам.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев заявил, что балхабские беженцы остро нуждаются в крове и продовольственной помощи, так как ночи на высоте 2700 метров холодные. Организация заявила, что оказывает гуманитарную помощь перемещённым лицам вместе со своими партнёрами.

Между тем офис губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане отрицает присутствие беженцев в Якавланге. Это ведомство назвало отчёт ООН о балхабских беженцах «безосновательным» и «далёким от истины».

Управление ООН по гуманитарным вопросам сообщило в своем отчёте, что по меньшей мере 27 000 человек были перемещены в результате недавних боёв в Балхабе, и около 6000 из них нашли убежище в уездах Якавланг №1 и №2 провинции Бамиан.

В то же время источник, пожелавший остаться неназванным, сообщает, что мулла Абдулла Сархади, губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане, блокирует доставку помощи беженцам из Балхаба. По словам собеседника, Сархади пытается убедить гуманитарные организации не отправлять помощь перемещенным лицам.