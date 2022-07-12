Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM Упрощенная процедура получения гражданства Российской Федерации для всех граждан Украины, введённая указом президента России, позволит жителям Украины избежать принудительной мобилизации в украинскую армию и укрыться в России от обстрелов ВСУ. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM 12 июля поделился политолог, публицист Юрий Светов.

Российский паспорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ, который позволяет жителями Украины, ДНР, ЛНР и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, получить в упрощённом порядке гражданство России.

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«Политическое значение этого указа состоит в том, что Россия остаётся открытой страной для тех, кто хочет приехать и жить в ней. И второе, как мне кажется, политическое значение: я знаю украинцев, которые достаточно давно живут в России и никак не могут получить гражданство из-за всякого рода бюрократических законов», — отметил Юрий Светов.

Эксперт привёл в пример случай одного из своих знакомых. Паспорт гражданина Украины пришел в негодность. Для получения гражданства России, живя и работая в Петербурге длительное время, ему потребовалось сперва вернуться на Украину, чтобы восстановить там паспорт. Новая система значительно упростит эту процедуру.

Наконец, значение новых правил состоит и в возможности для граждан Украины обойти мобилизацию.

«Я думаю, что ещё в этом смысл, чтобы люди, которые хотят жить в России, украинцы, а их по разным оценкам уже переехало в Россию около двух миллионов, они без всяких проблем это гражданство получили», — сообщил Юрий Светов.

Положительное значение указа Владимира Путина может также проявиться в отношении жителей тех бывших украинских регионов, которые всё ещё находятся под угрозой. Получение гражданства Российской Федерации поможет им избежать угрозы гибели в ходе военных действий от ударов ВСУ по мирному населению.

«Люди, которые находятся под угрозой вот таких акций, как обстрел Новой Каховки, в которой погибли мирные жители, и у множества их них разрушены дома, они среагируют на это и могут тоже поехать в Россию. Ведь сейчас администрация Зеленского, анонсируя новое наступление ВСУ, пытается выселить людей с той части Запорожской, Харьковской, Херсонской областей, которые ещё находятся под их властью», — заключил политолог.

Напомним, в то время как Россия упростила процедуру получения гражданства, Зеленский подписал указ о введении визового режима для граждан РФ для поездки на Украину.