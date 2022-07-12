Санкт-Петербург, 12 июля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Упрощенная процедура получения гражданства Российской Федерации для всех граждан Украины, введённая указом президента России, позволит жителям Украины избежать принудительной мобилизации в украинскую армию и укрыться в России от обстрелов ВСУ. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM 12 июля поделился политолог, публицист Юрий Светов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский паспорт

Напомним, президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ, который позволяет жителями Украины, ДНР, ЛНР и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, получить в упрощённом порядке гражданство России.

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«Политическое значение этого указа состоит в том, что Россия остаётся открытой страной для тех, кто хочет приехать и жить в ней. И второе, как мне кажется, политическое значение: я знаю украинцев, которые достаточно давно живут в России и никак не могут получить гражданство из-за всякого рода бюрократических законов», — отметил Юрий Светов.

Эксперт привёл в пример случай одного из своих знакомых. Паспорт гражданина Украины пришел в негодность. Для получения гражданства России, живя и работая в Петербурге длительное время, ему потребовалось сперва вернуться на Украину, чтобы восстановить там паспорт. Новая система значительно упростит эту процедуру.

Наконец, значение новых правил состоит и в возможности для граждан Украины обойти мобилизацию.

«Я думаю, что ещё в этом смысл, чтобы люди, которые хотят жить в России, украинцы, а их по разным оценкам уже переехало в Россию около двух миллионов, они без всяких проблем это гражданство получили», — сообщил Юрий Светов.

Положительное значение указа Владимира Путина может также проявиться в отношении жителей тех бывших украинских регионов, которые всё ещё находятся под угрозой. Получение гражданства Российской Федерации поможет им избежать угрозы гибели в ходе военных действий от ударов ВСУ по мирному населению.

«Люди, которые находятся под угрозой вот таких акций, как обстрел Новой Каховки, в которой погибли мирные жители, и у множества их них разрушены дома, они среагируют на это и могут тоже поехать в Россию. Ведь сейчас администрация Зеленского, анонсируя новое наступление ВСУ, пытается выселить людей с той части Запорожской, Харьковской, Херсонской областей, которые ещё находятся под их властью», — заключил политолог.

Напомним, в то время как Россия упростила процедуру получения гражданства, Зеленский подписал указ о введении визового режима для граждан РФ для поездки на Украину.