Омск, , 11:12 — REGNUM Жителю города Омска вынесен приговор за оправдание терроризма. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Приговор по уголовному делу против омича вынес в ходе выездного заседания 1-й Восточный окружной военный суд.

Согласно материалам уголовного дела, в январе 2020 года омич в личном аккаунте в соцсети разместил комментарий. В нём содержалась положительная оценка действий лица, совершившего теракт в здании УФСБ России по Архангельской области в октябре 2018 года.

Также в своём комментарии мужчина призывал к насильственным действиям по отношению к сотрудникам органов безопасности, призывал к повторению терактов, аналогичных архангельскому.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием сети интернет»). Злоумышленник оштрафован на 500 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Нягани (Югра) обвиняется в оправдании терроризма.

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