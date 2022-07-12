Москва, 12 июля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Необоснованные расходы крупных государственных компаний, включая автомобили класса «люкс» и аренду дополнительных помещений, оценит Министерство финансов России. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба ведомства.

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«Минфин России разработал методические рекомендации проведения оценки уровня операционных расходов компаний с государственным участием и подготовил мониторинг их исполнения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что эти рекомендации получили одобрение рабочей группы при комиссии российского правительства по вопросам оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета.

Кроме того, отмечается, что проверка предназначена для выявления необоснованных расходов в наиболее крупных государственных компаниях, которые ведут свою деятельность также и с привлечением средств федерального бюджета.

При этом уточняется, что к таким необоснованным расходам могут быть отнесены траты, которые не связаны с основной деятельностью госкомпаний, включая аренду дополнительных помещений, люксового автопарка и т.п. Помимо того, в документе устанавливается порядок сокращения таких расходов с целью их оптимизации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Оренбургской области частную компанию привлекли к административной ответственности за коррупционное правонарушение.