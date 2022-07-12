Тюмень, , 11:11 — REGNUM В Криводановском лесу под Тюменью вырубается тот объём древесины, который был предусмотрен договором с арендатором участка. Об этом ИА SM-News сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ведомство уверяет, что контролирует объёмы вырубки. Если арендатор выйдет за пределы своего участка, то будет привлечён к ответственности в судебном порядке. Кроме того, он должен провести лесовосстановительные работы.

Решение по предоставлению участка Криводановского леса юридическому лицу под разработку карьера по добыче полезных ископаемых было принято, как уверяют в департаменте, ещё в 2016 году. Лицензионный участок расположен на землях лесного фонда, с недропользователем заключен договор аренды лесного участка.

Что касается пожара, который произошёл 13 мая 2022 года в лесу близ деревни Криводанова, то органы дознания МЧС занимаются выяснениями его причин. И пожаром пройдена не вся площадь вырубки. Все участки, пройденные огнём, в обязательном порядке обследуются специалистами. Лесопатологическое обследование можно проводить не ранее чем через 1-2 месяца после ликвидации пожара, подчеркнули в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменцы выступили против массовой вырубки Криводановского леса. С просьбой о сохранении лесных насаждений они обратились к губернатору Тюменской области Александру Моору.

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