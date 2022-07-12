Москва, , 11:10 — REGNUM Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил четвертый доклад из серии «Сделано в России. Регионы — локомотивы импортозамещения». Он посвящен развитию Нижегородской области в условиях западных санкций.

Согласно выводам экспертов, движущей силой импортозамещения в регионе являются наработки в области информационных технологий и площадки по поддержке научно-технических разработок. Региональное правительство выстраивает стратегию, сочетающую развитие собственных производств и региональную /международную кооперацию. Сохранение темпов экономического развития региона будет зависеть от эффективности курса правительства на дальнейшую диверсификацию экономики и от масштабов применения IT-подходов в производственном секторе.

В подготовке материала приняли участие губернатор новой волны Глеб Никитин и депутат новой волны, зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.