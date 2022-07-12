Сеул, , 11:12 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су призвал к фундаментальному реформированию рынка труда в рамках усилий правительства по созданию новых рабочих мест. Об этом сообщает KBS.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 12 июля в ходе заседания кабинета министров.

«Фундаментальное улучшение рынка труда необходимо для устойчивого восстановления занятости», — заявил премьер-министр страны.

Он также призвал министров «приложить больше усилий для поддержки предприятий частного сектора, создающих новые рабочие места».

Ссылаясь на данные министерства труда, Хан Док Су сказал, что в июне показатели занятости улучшились. Однако глава правительства акцентировал внимание на том, что данное улучшение может быть кратковременным, поскольку повышение учётной ставки может оказать негативное влияние на рынок труда.