Брянск, 12 июля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Брянской области за прошедшие сутки выписан с выздоровлением один ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в региональном оперативном штабе. Госпитализирован с подтверждённым COVID-19 один человек.

Mvdpmr.org Тест на коронавирус

С начала пандемии в Брянской области зарегистрировано 162 543 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 158 273 человека. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 4043 пациентов.

Лаборатории региона проверили 1 976 655 тестов на коронавирус.