Симферополь, , 21:06 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», за 6 месяцев 2022 года крымский бизнес посредством поручительств привлёк более двух миллиардов рублей кредитов, сообщает сайт правительства региона.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, за полгода 2022 года Крымский гарантийный фонд выдал 94 поручительства на 574,5 млн. рублей. Общий объем привлеченного финансирования под гарантии Фонда составил более 2,1 млрд руб., что в 2,1 раза превышает показатели по объему привлеченных кредитов за аналогичный период 2021 года — 974,6 млн рублей.

Большее количество поручительств приходится на предпринимателей из Симферопольского района, Симферополя и Ялты. Кредитные средства субъекты предпринимательской деятельности, в том числе, направили на инвестиции в основные средства, закупку оборудования в производственной, сельскохозяйственной и торговой сферах.

По словам министра экономического развития Крыма Дмитрия Шеряко, в 2022 году выдано 13 поручительств начинающим предпринимателям, срок деятельности которых составляет менее 12 месяцев на сумму 45,3 млн руб., благодаря которым привлечено в бизнес 91,1 млн. рублей кредитных средств.

«Устойчивое развитие невозможно без крепкого малого и среднего бизнеса. В Крыму в этом плане — полное понимание», — отметил президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

Республика Крым вошла в первую десятку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, заняв седьмую позицию против 11-го по итогам 2022 года. «Такая высокая оценка закономерна, поскольку стала результатом эффективного взаимодействия крымского предпринимательского сообщества с руководством региона», — пояснил председатель Крымского республиканского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Лапенко.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» предусматривает улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для малых предприятий, использующих различные системы налогообложения.

Начинающие предприниматели смогут получить поручительства и независимые гарантии региональных гарантийных организаций на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса, а также микрозаймы государственных микрофинансовых организаций. Социальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр, смогут получать гранты.

Деятельность Крымского гарантийного фонда осуществляется благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Поручительства на сумму до 25 млн рублей выдают субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, не располагающим достаточным залоговым обеспечением для получения кредитных средств.