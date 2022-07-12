Симферополь, 12 июля, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», за 6 месяцев 2022 года крымский бизнес посредством поручительств привлёк более двух миллиардов рублей кредитов, сообщает сайт правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Так, за полгода 2022 года Крымский гарантийный фонд выдал 94 поручительства на 574,5 млн. рублей. Общий объем привлеченного финансирования под гарантии Фонда составил более 2,1 млрд руб., что в 2,1 раза превышает показатели по объему привлеченных кредитов за аналогичный период 2021 года — 974,6 млн рублей.

Большее количество поручительств приходится на предпринимателей из Симферопольского района, Симферополя и Ялты. Кредитные средства субъекты предпринимательской деятельности, в том числе, направили на инвестиции в основные средства, закупку оборудования в производственной, сельскохозяйственной и торговой сферах.

По словам министра экономического развития Крыма Дмитрия Шеряко, в 2022 году выдано 13 поручительств начинающим предпринимателям, срок деятельности которых составляет менее 12 месяцев на сумму 45,3 млн руб., благодаря которым привлечено в бизнес 91,1 млн. рублей кредитных средств.

«Устойчивое развитие невозможно без крепкого малого и среднего бизнеса. В Крыму в этом плане — полное понимание», — отметил президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

Республика Крым вошла в первую десятку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, заняв седьмую позицию против 11-го по итогам 2022 года. «Такая высокая оценка закономерна, поскольку стала результатом эффективного взаимодействия крымского предпринимательского сообщества с руководством региона», — пояснил председатель Крымского республиканского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Лапенко.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» предусматривает улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для малых предприятий, использующих различные системы налогообложения.

Начинающие предприниматели смогут получить поручительства и независимые гарантии региональных гарантийных организаций на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса, а также микрозаймы государственных микрофинансовых организаций. Социальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр, смогут получать гранты.

Деятельность Крымского гарантийного фонда осуществляется благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Поручительства на сумму до 25 млн рублей выдают субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, не располагающим достаточным залоговым обеспечением для получения кредитных средств.