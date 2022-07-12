В Воронеже ограничат скорость электросамокатов
Воронеж, 12 июля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Скорость электросамокатов ограничат в Воронеже, соглашение администрация города достигла с представителями компаний-операторов. Об этом сообщили 12 июля в пресс-службе мэрии города по итогам еженедельного планёрного совещания.
По информации первого заместителя главы администрации города Сергея Петрина, достигнута договоренность о приведение в соответствие действующим правовым нормам мест размещения стоянок электросредств и ограничении предельного скоростного режима.
Как уточняется, первыми изменения коснутся Ленинского и Центрального районов города.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в воронежской Бутурлиновке под автомобиль попали двое детей девяти и 11 лет, управлявшие электросамокатом. В результате старший мальчик погиб, младший получил травмы.