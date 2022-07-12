Воронеж, 12 июля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Скорость электросамокатов ограничат в Воронеже, соглашение администрация города достигла с представителями компаний-операторов. Об этом сообщили 12 июля в пресс-службе мэрии города по итогам еженедельного планёрного совещания.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

По информации первого заместителя главы администрации города Сергея Петрина, достигнута договоренность о приведение в соответствие действующим правовым нормам мест размещения стоянок электросредств и ограничении предельного скоростного режима.

«Идет работа по подготовке соглашения на пользование земельными участками под размещение станций. Всего парковок по городу насчитывается около тысячи, предстоит большая работа по оформлению документов на право использования земельных участков под них. Планируем ограничение скорости передвижения (на отдельных улицах до 10 км/час), также в программное обеспечение внести условие, что самокаты можно будет оставить только на базовой станции, — уточнил первый вице-мэр.

Как уточняется, первыми изменения коснутся Ленинского и Центрального районов города.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в воронежской Бутурлиновке под автомобиль попали двое детей девяти и 11 лет, управлявшие электросамокатом. В результате старший мальчик погиб, младший получил травмы.