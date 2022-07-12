Калуга, 12 июля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Калуге к отопительному периоду 2022–2023 годов планируется подготовить 126 котельных, в том числе 102 — муниципальных, более 450 километров тепловых сетей, в том числе 391,69 км находящихся в муниципальной собственности, а также 3 949 многоквартирных домов. Об этом 12 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городскую управу.

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В настоящее время проводятся плановые отключения домов от горячего водоснабжения для выполнения профилактических и ремонтных работ. Длительность отключения регламентируется действующим законодательством и составляет не более 14 календарных дней. Одновременно теплоснабжающие и управляющие организации города готовят котельные, тепловые сети и жилищный фонд. Пока готовность теплоснабжающих организаций составляет 42%, жилой фонд подготовлен на 40%.

«Среди областных центров ЦФО у нас самая децентрализованная система отопления, это накладывает определенный отпечаток на предстоящую подготовку к зиме. Там, где на областной центр имеется одна — две крупная ТЭЦ, там другие принципы построения систем отопления. У нас же наблюдается большая протяженность муниципальных теплосетей, требующих замены, а значит, новых капиталовложений. В прошлом году была утверждена муниципальная инвестиционная программа, чтобы на системной основе заниматься реконструкцией систем теплоснабжения — менять сети, заниматься техническим перевооружением котельных. Главная цель — повысить надежность и качество теплоснабжения, и мы эту задачу выполним», — отметил городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в рамках подготовки объектов ЖКХ к работе в отопительный период 2022–2023 года в региональном бюджете предусмотрено около 200 млн рублей.