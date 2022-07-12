Пули-Алам, Афганистан, , 11:04 — REGNUM После наводнений в афганских провинциях Газни и Вардак местные источники в провинции Логар сообщили газете «8 Собх», что сотни джерибов (мера площади в Афганистане, равная 0,2 га) сельхозугодий и десятки голов скота были уничтожены наводнением в этой провинции.

Крупный рогатый скот

Наводнение нанесло ущерб административному центру провинции и уездам Чарх, Баркибарак и Мохаммадага.

В результате разгула стихии, помимо уничтожения сельскохозяйственных угодий, садов и гибели скота, также разрушены десятки жилых домов.

Источники добавляют, что точное число пострадавших неизвестно, и не исключены повторные дожди и наводнения.

Недавно несколько провинций Афганистана, в том числе Газни и Вардак, стали свидетелями разрушительных наводнений.