Екатеринбург, 12 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Свердловской области 12 июля действуют три лесных пожара. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

Лесной пожар

Лесные пожары зафиксированы на территории Асбестовского, Режевского и Серовского городских округов. Общая площадь возгораний составляет шесть гектаров.

Пожары возникли в результате неосторожного обращения людей с огнём и сухих гроз. При тушении возгораний задействованы тракторы и пожарные автомобили. В случае необходимости, с пожарами в регионе готовы бороться 4,5 тысяч огнеборцев и 2 тысячи единиц спецтехники.