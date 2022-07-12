Москва, 12 июля 2022, 11:02 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 62 лесных пожара на общей площади 829 га. Об этом 12 июля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.07.2022 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 62 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 829 га», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Архангельской, Владимирской, Ивановской, Московской, Рязанской, Тверской, Волгоградской, Свердловской, Челябинской, Иркутской, Омской, Томской, Самарской и Магаданской областей; в Пермском, Алтайском, Красноярском и Забайкальском краях; в республиках Мордовия, Коми, Бурятия и Якутия; а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.
Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 97 лесных пожаров на общей площади 19 696 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.
Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 3090 человек, 349 единиц техники и 52 воздушных судна. На авиационном мониторинге задействовано 120 воздушных судов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о необходимости введения ЧС в регионе федерального уровня из-за природных пожаров.