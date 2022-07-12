Москва, 12 июля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 62 лесных пожара на общей площади 829 га. Об этом 12 июля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области Лесные пожары

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.07.2022 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 62 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 829 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Архангельской, Владимирской, Ивановской, Московской, Рязанской, Тверской, Волгоградской, Свердловской, Челябинской, Иркутской, Омской, Томской, Самарской и Магаданской областей; в Пермском, Алтайском, Красноярском и Забайкальском краях; в республиках Мордовия, Коми, Бурятия и Якутия; а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 97 лесных пожаров на общей площади 19 696 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 3090 человек, 349 единиц техники и 52 воздушных судна. На авиационном мониторинге задействовано 120 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о необходимости введения ЧС в регионе федерального уровня из-за природных пожаров.