Махачкала, , 11:02 — REGNUM Дагестану необходимо создать собственную программу развития индустрии гостеприимства. В связи с ростом популярности этого региона среди туристов необходимо увеличивать число мест для размещения гостей. Это должны быть и комфортные гостиницы высокого ценового сегмента, и доступные по ценам гостиницы для широкого круга туристов. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, находящаяся с рабочей поездкой в Дагестане.

Председатель Совета Федерации (СФ) Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. council. gov. ru

Как отметила спикер верхней палаты российского парламента, «в Дагестане должны строить как пятизвездочные отели, так и доступные гостиницы, кемпинги». Кроме того, необходимо развивать сельский и кулинарный туризм.

Напомним, Валентина Матвиенко прибыла 11 июля с рабочей поездкой в Махачкалу. Целью её поездки является проверка реализации постановления правительства России «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан», принятого в 2021 году по итогам дней Дагестана в верхней палате российского парламента.

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