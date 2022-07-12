Южно-Сахалинск, 12 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. На Сахалине за шесть месяцев 2022 года зарегистрировано 4261 преступление, что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в областной прокуратуре.

Преступление

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За полгода в островном регионе было совершенно 87 преступлений на 10 тыс. населения — показатель снизился почти на пять единиц.

Преступлений средней и небольшой тяжести на Сахалине стало меньше на 4,6%, тяжких и особо тяжких — на 7,2%.

Снизилось на 22,8% число преступлений, совершенных подростками. Уменьшилось и количество криминальных ДТП — на 4,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь–апрель 2022 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 71 убийство или покушение на убийство, это в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2021 года, сообщили в Петростате. При этом общий уровень преступности в городе за первые четыре месяца текущего года снизился на 2,2%.