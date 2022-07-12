Вашингтон, 12 июля 2022, 11:01 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск выступил против участия экс-президента США Дональда Трампа в следующих выборах главы государства.
Маск добавил, что Трампу будет 82 года к концу (возможного нового) срока, «это слишком много для руководителя чего-либо, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки».
Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг одобрения работы президента США Джозефа Байдена впервые с момента вступления в должность на посту главы государства упал ниже 30%.
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