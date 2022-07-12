Вашингтон, 12 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск выступил против участия экс-президента США Дональда Трампа в следующих выборах главы государства.

JD Lasica from Pleasanton, CA, US Илон Маск

«Я не испытываю ненависти к этому человеку, но Трампу пора повесить свою шляпу и уплыть в закат. Демократы также должны прекратить атаку — не делайте так, чтобы единственным способом для Трампа выжить было возвращение себе президентства», — написал он в Twitter.

Маск добавил, что Трампу будет 82 года к концу (возможного нового) срока, «это слишком много для руководителя чего-либо, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки».

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг одобрения работы президента США Джозефа Байдена впервые с момента вступления в должность на посту главы государства упал ниже 30%.

Читайте также: Пушков заявил, что для Байдена вынесен «политический приговор»