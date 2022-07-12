Цюрих, Швейцария, , 11:00 — REGNUM Участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже маловероятно. Об этом заявил член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди.

МОК Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, за два года до Олимпиады начинается квалификационный период. Поэтому «возникла проблема» для федераций, которые действуют по инструкции, что не будут приглашать российских и белорусских спортсменов.

Он добавил, что маловероятно, что кто-то из них сможет пройти квалификацию, кроме как в трёх видах спорта — велоспорт, дзюдо и теннис.

«И смогут ли даже они квалифицироваться? Я не уверен», — приводит слова Риди The Guardian.

«Также, если думать о спортсменах из других стран, очень сложно будет сказать им на полпути: «Все вы, кто уже прошёл квалификацию, мы изменили правила», — добавил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МОК: время снимать санкции с российских спортсменов ещё не пришло