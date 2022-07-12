Цюрих, Швейцария, 12 июля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже маловероятно. Об этом заявил член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

По его словам, за два года до Олимпиады начинается квалификационный период. Поэтому «возникла проблема» для федераций, которые действуют по инструкции, что не будут приглашать российских и белорусских спортсменов.

Он добавил, что маловероятно, что кто-то из них сможет пройти квалификацию, кроме как в трёх видах спорта — велоспорт, дзюдо и теннис.

«И смогут ли даже они квалифицироваться? Я не уверен», — приводит слова Риди The Guardian.

«Также, если думать о спортсменах из других стран, очень сложно будет сказать им на полпути: «Все вы, кто уже прошёл квалификацию, мы изменили правила», — добавил он.