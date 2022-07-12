Париж, , 10:59 — REGNUM Правительство Франции демонстрирует свои действия перед лицом сильной жары, сообщает France info.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Jacques Paquier

Премьер-министр Франции Элизабет Борн обратилась ко всем министрам с призывом мобилизоваться, чтобы противостоять последствиям жары, начавшейся во Франции.

«Жара влияет на состояние здоровья населения, особенно наиболее уязвимых людей. В этом контексте необходимо мобилизовать все действующие лица на территориях», — говорится в заявлении Матиньонского дворца, официальной резиденции премьер-министра Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, сильная жара обрушилась на Францию ​​на этой неделе, что заставило синоптиков и метеорологов опасаться сильной жары 2003 года.

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