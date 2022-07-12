Москва, , 10:59 — REGNUM Сервис Rutube поделился видеороликом с презентацией своего «Цифрового аватара», который будет рассказывать новости платформы. Ролик доступен на официальном канале видеохостинга.

Цифровой аватар Rutube Цитата из видеоролика Rutube с презентации цифрового аватара

В качестве аватара платформа выбрала нарисованного человечка, состоящего из палочек и головы-круга. «Да, это я. Цифровой аватар от платформы Rutube. Ну а как ещё, по-вашему, должно выглядеть лицо Rutube?» — шутит персонаж.

«Аватар Rutube — персонаж, знакомый с детства всем жителям страны, ведь даже самые талантливые художники когда-то, в ранние годы, брали в руку карандаш и начинали «творческий путь» именно с изображений элементарного человечка», — рассказали в пресс-службе видеохостинга изданию «Хабр».

Добавим, что, по мнению пользователей, за новым аватаром Rutube стоит один из участников «первой мультяшной» команды КВН «Дайте посмеяться». В 2020 году коллектив дошёл до полуфинала «Премьер-лиги» клуба весёлых и находчивых.

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