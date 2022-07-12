Бухарест, 12 июля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В результате операции представителей спецслужб Румынии на румынско-сербской границе были задержаны восемь мигрантов, пытавшихся незаконно попасть на территорию Венгрии. Об этом 12 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

Согласно предварительным данным, нелегалы находились в воздухозаборнике автобуса, следовавшего из Белграда в Будапешт. Указанные лица являются гражданами Индии.

Проводится расследование. Мигранты доставлены в центр временного содержания беженцев.

По подозрению в незаконной транспортировке людей арестованы двое граждан Румынии.