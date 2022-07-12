Абакан, 12 июля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Митинг в поддержку спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины состоялся 12 июля в городе Абакане. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Хакасии.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

Гражданско-патриотическая акция прошла в Георгиевском саду Абакана по инициативе Общественной палаты Хакасии. В мероприятии приняли участие общественные объединения, некоммерческие организации, жители республики.

Поддержку российским военнослужащим на митинге выразил глава Хакасии Валентин Коновалов. «Наш многонациональный народ всегда стоял на принципах правды и справедливости. Мы не предадим своих идеалов, своей истории, не допустим, чтобы бандеровщина и нацизм возродились из пепла», — отметил он.

Коновалов почеркнул, что «коллективный Запад» развязал против России санкционную войну. Поэтому жителям России важно объединить усилия и отойти от разногласий.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах РФ с начала спецоперации проходят различные акции в поддержку российских военнослужащих.