Новая Каховка, Украина, 12 июля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Общее число пострадавших при обстреле украинским нацистами города Новой Каховки Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS увеличилось до 80. Об этом 12 июля рассказал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия-24».

Defense. gov HIMARS

Также он уточнил, что на данный момент из-под завалов были извлечены шестеро детей, и добавил, что семь человек числятся как пропавшие без вести и «нельзя сказать, что с ними, но число жертв, скорее всего, увеличится».

Кроме того, Леонтьев добавил, что сотни людей остаются под завалами или заблокированы в домах, которые были повреждены в результате обстрела киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что удар ВСУ супервысокоточными ракетами по Новой Каховке является террористическим актом.