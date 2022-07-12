Елец, Липецкая область, 12 июля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В городе Ельце (Липецкая область) возбуждено уголовное дело об убийстве 17-летней девушки, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

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Тело обнаружили вечером 11 июля в районе Ледового дворца в Ельце. По предварительным данным, девушка скончалась от травмы головы.

В убийстве подозревается неоднократно судимый местный житель 1990 года рождения. Его задержали, у него дома проводятся обыски.