Воронеж, 12 июля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Жители Коминтерновского района Воронежа остались без воды 12 июля. По данным пресс-службы администрации города, причиной стала остановка насосных станций из-за аварии на электросетях, возобновить водоснабжение специалисты обещают в самое ближайшее время.

ИА REGNUM Вода

«В Коминтерновском районе из-за аварийного отключения электроэнергии произошла остановка насосных станций. Сейчас специалисты «Россети» восстановили электроснабжение и в ближайшее время насосные станции будут запущены силами управляющих организаций и РВК-Воронеж», — уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля из-за крупной аварии на водоводе без воды остались более 40 тысяч жителей Коминтерновского района города. Без воды люди в 30-градусную жару оставались несколько суток. Устранить аварию удалось лишь 7 июля, но даже 8 июля жители жаловались на отсутствие воды. Прокуратура начала проверку.