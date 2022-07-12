Осло, 12 июля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Норвежские власти отмечают увеличение инцидентов с GPS-помехами. За последнюю неделю четыре пассажирских самолета потеряли сигналы GPS в северо-восточном регионе Норвегии. С момента начала специальной военной операции помехи регистрируются более 20 дней подряд. Об этом сообщает ArcticToday.

Bjoertvedt Норвежский самолет

Норвежские военные указывают на Печенгский район в Мурманской области как на источник средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые посылают сигналы помех в западном направлении. Тем самым создают помехи глобальным навигационным спутниковым системам.

В публикации отмечается, что авиакомпании были предупреждены, поскольку российская РЭБ создает проблемы для гражданской авиации в таких аэропортах, как Ивало и Рованиеми. Этой весной инциденты с глушением GPS также повлияли на полеты над Финляндией, Балтийским морем и вблизи Калининградской области России.

«Безопасность пассажирских самолетов не была под угрозой, поскольку они имеют резервные системы для навигации при посадке и взлете», — сказано в заключении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 июля судно с важными грузами для граждан России прибыло в город Баренцбург на Шпицбергене после достижения договорённостей о провозе контейнеров между Москвой и Осло.

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