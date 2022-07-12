Айбак, Афганистан, , 10:51 — REGNUM В афганской провинции Саманган были разрушены две опоры линии электропередачи для импорта электроэнергии на линии Саманган — Балх. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ЛЭП

Инцидент произошёл ночью 11 июля. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

За последние два месяца в провинции Саманган было разрушено пять опор ЛЭП для импорта электроэнергии. Не так давно в одном из уездов провинции были разрушены три опоры линии электропередачи.